Agradece bendiciones al Niño Dios

NUEVO LAREDO, TAM.- Decenas de personas acudieron a la cuarta celebración que realiza la familia González Plasencia en honor al “Divino Niño Jesús”, la cual consistió en un rosario, comida, así como la presentación de matlachines.

En punto de las 12 del mediodía de este 20 de julio, decenas de personas entre familiares, amigos y vecinos comenzaron arribar a la casa del señor Sergio González Santillán y la señora Guadalupe Plasencia de González en la colonia Infonavit quienes desde hace cuatro años realizan esta bonita ceremonia para dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en el año.

La señora Guadalupe Plasencia de González dijo que muchas personas acuden al rosario para agradecer al niño Jesús todas las bendiciones, así como para pedirle por su salud, por su bienestar, para agradecer algunos favores o encomendarse para afrontar momentos difíciles.

“Es una forma de agradecer a él que nos ama, nos da todo y nos ayuda día a día. No hay mejor manera de festejarlo, yo siempre he sido muy devota del Divino Niño y es una forma de darle las gracias por todo lo que nos ha dado y brindarle en su día este reliquia, porque no solo se trata de pedir, sino también de ser agradecidos y dar un poquito a la gente y que conozcan esta bonita tradición”, expresó.

Los asistentes que acudieron al rosario degustaron los alimentos, así como también observaron a los danzantes y aprovecharon para agradecer al Divino Niño.

Muchos fieles católicos celebran al Divino Niño, que pese a su origen colombiano, lo han adoptado como un verdadero mexicano.

Aunque en Colombia se celebra el primer domingo de septiembre, en México se hace cada 20 de julio debido a que la devoción por el Divino Niño nació en el barrio 20 de Julio en la ciudad de Bogotá.

En señal de agradecimiento, la gente acostumbra a regalar dulces a los pequeños y algunas familias como la Familia González Plasencia regalan comida a los visitantes que acuden a su hogar.