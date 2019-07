Agradece a ‘El Chapo’ respeto a Kate

CIUDAD DE MÉXICO.-Éric del Castillo confesó que le dolería si condenan a Joaquín «El Chapo» Guzmán a cadena perpetua, pues le agradece que no hubiera lastimado a su hija Kate del Castillo cuando, en octubre de 2015, ésta se reunió con el capo para tratar la filmación de una película.

«Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija. Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así», declaró el actor.

«¿Te imaginas a mi hija esa noche ahí, en aquella soledad y rodeada de gente armada y de él, y que la haya respetado?, cuestionó el actor tras celebrar las primeras 100 representaciones de la obra Terapia Divina, que protagoniza al lado de Erika Buenfil.

En aquel tiempo, dijo, no imaginaron los planes de la actriz Kate del Castillo ni los problemas que enfrentaría poco después al ser investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de lavado de dinero.

«Nunca nos dimos cuenta de nada, lo hizo muy bien, a escondidas y sin que nadie se enterara. Pero eso ya pasó, bendito sea Dios, ya todo está en orden», comentó.

La sentencia de «El Chapo», declarado culpable de diez delitos de narcotráfico, se leerá el próximo 17 de julio. El delincuente está preso en una cárcel federal en Manhattan, considerada una de las más seguras en Estados Unidos.

Éric del Castillo reveló que Kate, protagonista de series como Ingobernable y La Reina del Sur, aún debe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

«Hay una deuda que se está pagando mensualmente. No sé cuánto falte, quizá un año o dos, pero sigue pagando su error de pretender hacer algo con alguien sumamente difícil», explicó luego de que en abril de 2018 él mismo diera a conocer ante los medios de comunicación que su hija le debía a Hacienda.

El actor también informó que viajará a Estados Unidos, al lado de su familia, para atestiguar el estreno en Broadway de la obra The Way She Spoke, que Kate del Castillo presentará en el teatro Minetta Lane de Manhattan, a partir del próximo 18 de julio, aunque este lunes inician los previos ante el público.

La puesta en escena es dirigida por Jo Bonney, con un guion de Isaac Gómez, inspirado en una serie de entrevistas respecto a las miles de mujeres que han sido asesinadas o están desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

«Es un monólogo en el que interpretará a varios personajes, a siete u ocho, y en inglés. La pobre tiene miedo de estrenar porque es mucha responsabilidad. Le teme al idioma, porque hay que pronunciar bien», explicó.

Kate le ha dicho que a través de la trama se dicen cosas muy duras, que tienen qué ver con Chihuahua, con las muertas y de muchas cosas latinas diferentes.

«Están cambiando los diálogos, tengo mucha curiosidad por ver de qué se trata. No voy a entender ni maíz paloma porque no sé inglés, pero ya me lo platicará ella».

Éric del Castillo resaltó estar orgulloso de su hija Kate no solo en su faceta de actriz sino como activista social.

«Ella lucha por todo, por la gente y por los animales. Me siento honrado por ella, como también por mi hija Verónica, mi esposa y toda mi familia. Soy un hombre feliz».

Además de su participación en Terapia Divina, el actor sobresale en la segunda temporada de la serie de televisión La Doña, junto a Aracely Arámbula.

«Bendito sea Dios, no me falta trabajo. Terminé mi exclusividad con Televisa y sentí que se acababa el mundo, pero no, se abrió un horizonte enorme y me están esperado de otros lugares. Estoy muy contento», concluyó.