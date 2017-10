Agilizarán reparación de Telesecundaria El Bayito

NUEVO LAREDO, TAM.- Una visita de supervisión a la Telesecundaria El Bayito, es la que realizó el director de secundarias en Nuevo Laredo, Alfonso Wong Moreno y se comprometió a agilizar las acciones para que los desperfectos se reparen a la brevedad posible.

Fue en punto de las 10:00 de la mañana cuando llegó al plantel, allí lo recibió la directora Alma Barbosa Zárate, directora de la Telesecundaria del Ejido El Bayito.

Juntos realizaron un recorrido y verificaron las condiciones físicas en las que se encuentra la Institución, la que resultó dañada con la lluvias de septiembre pasado.

“El director de secundarias ya se dio a la tarea de realizar un recorrido y ver las diferentes necesidades que hay.

Tenemos falta de maestros, pero no de titulares porque un solo maestro es para todas las materias, pero hacen falta para otras clases físicas y de orden administrativo y se comprometió a ayudarnos aunque sabemos que no todo está en manos de él, pero sí es importante que sepan las necesidades por las que atraviesan las escuelas”, consideró.

La principal problemática que presenta la institución, es que; “estas necesidades en su infraestructura, presenta un deterioro muy fuerte en su asentamiento aquí nos pega muy fuerte las inclemencias del tiempo, la escuela está en constante movimiento terrestre y eso ha ocasionado que se vaya fracturando lo que son la pared, los techos, ahora con las lluvias seguidas tuvimos la inundación y eso en algún momento podía ocasionar un colapso, eso es lo que se necesita”, agregó.

Aquí la directora le dio a conocer al funcionario estatal que este plantel se encuentra en espera de la llegada de los recursos del programa Escuelas al Cien.

“Le mencionamos al profesor que pertenecemos a programa de Escuelas al Cien y estamos en la espera de un recurso considerable de 720 mil pesos, no tenemos fecha, de escuelas al cierre. Ya vinieron a tomar fotos ya solo es cuestión de que se liberen recursos y se empiezan las reparaciones, si se tiene que demoler una suma se va a demoler, de poner espacios recreativos se va hacer y adaptar para espacios especiales se va hacer”, manifestó. Dijo que existe interés por parte de jóvenes con capacidades diferentes por ingresar a esta Telesecundaria, el primero de ellos ya lo hizo.

“Por primera vez, un joven con autismo se vino a inscribir no se le negó la inscripción para todos es la educación. Tal vez no tenemos el espacio adecuado para su atención, pero el maestro de apoyo se lo brindará. Ahorita son 122 alumnos los se está Institución, es la matrícula que se maneja cada año, no baja de 130”, señaló.