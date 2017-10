Afroamericano abraza a un neonazi durante una manifestación en EU

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 19 de octubre, un hombre que vestía una camiseta con una esvástica durante una manifestación de antisupremacistas cerca de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, fue sorprendido con un abrazo que le dio un ciudadano afroamericano.

En medio del tumulto, el afroamericano se acercó a Randy Furniss y le dijo: “¿Por qué no me quieres, hermano? ¿Qué te pasa?”.

El neonazi Frunisss no tuvo más remedio que responder el saludo y sonreír después del abrazo.

Los hechos ocurrieron durante una protesta en contra de la presencia de Richard Spencer, en la Universidad de Florida.

Cerca de 300 personas protestaron en contra del líder del movimiento supremacista blanco en EU que incitó la marcha que tuvo lugar el pasado agosto en Charlottesville, Virginia, donde varias personas resultaron lesionadas.

