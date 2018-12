Afirma Trump que México pagará por el muro con el T-MEC

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que México sí pagará el costo del muro que proyecta construir en la frontera común, y lo hará gracias al acuerdo comercial que sustituirá al TLCAN y que fue negociado este año.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018