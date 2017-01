Afecta Donald Trump la exportación de ganado

El Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas que dijo no tener reportes de que esta misma situación haya perjudicado a productores agrícolas, señaló que a los productores ganaderos les generó pérdidas económicas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El ascenso al poder de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, ya afectó en los primeros días de su mandato a los productores pecuarios de Tamaulipas debido a que los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA), suspendieron el pasado viernes la revisión del ganado que pretendian ser exportado desde México.

“Esta situación que se generó el pasado viernes, impacta negativamente a los ganaderos tamaulipecos que no pudieron enviar a ese mercado su ganado, porque no había inspectores para revisar a los animales en la frontera de lado norteamericano”, señaló Gonzalo Alemán Migliolo.

El Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas que dijo no tener reportes de que esta misma situación haya perjudicado a productores agrícolas, señaló que a los productores ganaderos les generó pérdidas económicas que aún no son cuantificarlas de manera global.

“Al no haber inspectores que verifiquen las condiciones sanitarias de los animales para su ingreso a los Estados Unidos, estos tuvieron que ser resguardados en corrales cuarentenarios lo que origina un costo que tuvo que ser absorbido por los propios productores”, indicó.

Dijo que tomando en cuenta que un becerro consume hasta 10 kilos diarios de alimento y que las jaulas de exportación se componen hasta de 115 becerros, el tener que atender a este grupo de cabezas de ganado requiere fácilmente hasta mil pesos diarios.

“Sin haber un aviso de por medio o no haber anunciado que no habría revisión, el personal de inspección del USDA no se presentó a realizar su labor el pasado viernes y veremos si en esta semana se reanuda sin. Inhumano problema esta actividad de exportación ganadera.

Y vamos a esperar, haber con qué sorpresa más nos sale el presidente Trump a los productores de nuestro país, ahora que ha asumido la presidencia de Estados Unidos y tras los anuncios que ha venido realizando los días anteriores, indicó.