Afecta a CEFUT caso Maleck

GUADALAJARA.-Tras conocerse que Eduardo Márquez, ex jugador del Centro Europeo de Futbol, era quien acompañaba al futbolista Joao Maleck, el día del accidente automovilístico donde falleció una pareja, el director general de CEFUT, Andrés Sánchez, lamentó la mala publicidad que se generó a su club, a raíz de esta noticia.

«Mucha gente me decía: ‘ah, pues es publicidad’, pero no es buena publicidad, sí me gustaría resaltar que nosotros hacemos nuestro trabajo deportivamente, no podemos cuidarlos en sus casas y ver lo que están haciendo todo el tiempo, es imposible.

«La verdad me da tristeza que de repente ya están saliendo comentarios de que formamos puro borracho, la verdad no es justo, exaltó el directivo.

CEFUT fue fundado en 2015 con el objetivo de formar futbolistas mediante un sistema de entrenamiento europeo, llamado «FUNIÑO» -futbol a la medida del niño- una corriente fundada por el alemán Horst Wein.

«Hemos hecho un trabajo en cuatro años, que ha sido un periodo corto, muy bueno, hemos hecho varias giras por europa, mantenemos bien el club, tenemos una buena reputación», recalcó Andrés Sánchez.

El director general explicó que el cese del contrato de Eduardo Márquez se decidió semanas antes al siniestro, debido a un mal año deportivo, además, mencionó que en su estadía en CEFUT, el futbolista de 18 años siempre fue responsable y nunca mostró alguna indisciplina.

«Me toma por sorpresa, nosotros ya habíamos decidido que él ya no iba a continuar, junto con otros cuatro chavos, porque deportivamente no tuvo un buen año, dos partidos jugados de 36 es muy poco, no tuvo nada que ver ese tema (el accidente) para nosotros darlo de baja.

«Nunca hubo una indisciplina de parte de él, siempre asistió a sus entrenamientos, la verdad esos casos son raros, porque normalmente cuando los chavos no juegan, terminan desistiendo, teniendo indisciplinas, y la verdad el chavo no jugaba e iba a entrenar, era responsable», sentenció el director general.

Andrés Sánchez le comunicó el lunes 1 de julio a Márquez que no permanecería más al club y que el viernes 5 podría recoger su carta de terminación de contrato, sin embargo, el futbolista no se presentó a recoger dicho documento.

«Ya había pasado el asunto, pero no sabía nada, nadie sabía nada, ni sus compañeros, nadie en el club sabía de ese tema, y cuando le doy las gracias a él, que no entraba en planes y tenía las puertas abiertas para que buscara otro club, él no me comentó nada.

«Eso fue el lunes, el viernes tenía que ir a recoger su carta de terminación de contrato anticipado y no la va a recoger, ya después me imaginé por qué no había ido a recogerlo», externó el directivo de CEFUT.