Aerosmith cancela concierto en Monterrey

La banda estaba programada para el Mother of all Rock Festival

CIUDAD DE MÉXICO.- Problemas de salud del cantante Steven Tyler obligaron a la cancelación que Aerosmith ofrecería en Monterrey el próximo 7 de octubre.

La banda estaba programada para el Mother of all Rock Festival, pero la situación médica de Tyler lo impedirá.

“A toda Sudamérica… Brasil, Chile, Argentina y México… Lo siento mucho y siento que los he decepcionado… no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen… No estoy en una situación de peligro, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener mis futuras presentaciones… Prometo que volveré… lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows…. Como dicen ‘Los humanos hacemos planes, y Dios se ríe’… Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto…”, señaló Tyler en un comunicado.

Además de la fecha del 7 de octubre en México, la banda tampoco se presentará este miércoles en Curitiba, Brasil, el sábado en Santiago de Chile y el martes 3 de octubre en Rosario, Argentina.