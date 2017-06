Aeroméxico se responsabilizará por demoras en su aerolínea

CANCÚN, QUINTANA ROO .- El director de Aeroméxico, Andrés Conesa Labastida, afirmó que la aerolínea se hará responsable de las demoras atribuibles a la empresa, sin embargo cuando el aeropuerto generé este tipo de situaciones deberá ser éste el que pague a los usuarios afectados.

“Si ellos (los aeropuertos) son responsables, lo tienen que pagar ellos, por qué lo vamos a pagar nosotros. Todos los que participan en la cadena tienen que compartir la responsabilidad”, consideró en entrevista con medios mexicanos durante la 73 Asamblea General Anual (AGM) y la Cumbre de Transporte Aéreo.

Dijo que, pese a que no está estipulado en los cambios a la Ley de Aviación Civil, insistirán en que, si es una demora atribuible a dicha infraestructura, los aeropuertos deberán de pagar por las afectaciones.

“Nos cobran por operar, los TUAs (Tarifa de Uso Aeroportuario) son muy caros, en promedio representa de la tarifa doméstica entre un 20 o 30 por ciento de la misma y nosotros lo cobramos por los aeropuertos”.

Conesa Labastida mencionó que gran parte de las demoras en las terminales aéreas son generadas por fenómenos naturales, saturación del aeropuerto, por lo que, insistió, “todos se deben de hacer responsables”.

Señaló que, a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de ALTA ((Latin America and Caribbean Air Transport Association) han buscado que en el país exista una regulación homogénea, con el objetivo de hacer más eficiente a la industria, adecuada y que proteja a los usuarios.

Comentó que tras las modificaciones a la legislación en materia de aviación civil, se necesita trabajar en cómo se va a implementar y cómo se va a calificar una demora, así como en lo referente al transporte del equipaje.

En este tema, Andrés Conesa dijo que en los convenios bilaterales existe la libertad tarifaria, en donde las aerolíneas fijan su política de varios temas dependiendo su modelo de negocios, como lo relacionado con el equipaje.

“Si en un país se obliga a que no se cobre una maleta, al final, lo acaba subsidiando los que no la llevan. Nosotros tenemos una red en las rutas de negocios que van y vuelven el mismo día, entonces por qué tiene que pagar por quien si llevan maleta. Unos cobrarán otros no, llevaron una o dos, es una decisión de negocios de la aerolínea y en eso vamos a insistir”, expresó.

No obstante, el directivo de Aeroméxico aseguró que la política relacionada con las maletas debe ser congruente con los acuerdos bilaterales que tiene México con otros países.

Sobre un posible incremento en las tarifas cuando la nueva ley entre en vigor, precisó que existen diferentes factores como el precio del petróleo, que pueden incidir, sin embargo en el país se ha registrado una baja de entre 4.0 o 5.0 por ciento.

El directivo reiteró que el anteproyecto en materia de slots (horarios de despegue y aterrizaje) presentados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), van por la dirección correcta ante la certidumbre que genera en la materia.

Fuente: El Informador