Advierten riesgo de comprar autos usados

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante cientos de ventas de vehículos usados americanos en la ciudad, los expertos sugieren a los ciudadanos revisar con atención cada detalle del certificado o título, que garantice su importación ante la Aduana México.

En opinión de agentes aduanales, algunos ciudadanos no revisan a detalle el certificado de un vehículo americano usado y hasta después se percatan que no fue una compra conveniente cuando no logran su importación definitiva.

Tramitadores de agencias aduanales especializadas a la importación definitiva, comentaron que es frecuente que el vendedor de autos usados americanos se limita a vender la unidad título y el comprador no revisa el documento antes de pagar.

Ante las autoridades de la Aduana México, son varios títulos de vehículos americanos que no son aceptados para su importación definitiva.

Con colores, es fácil identificar los certificados aceptados por las autoridades aduaneras para su importación definitiva, como son el rosa y azul.

Las autoridades de la Aduana no aceptan certificados con leyendas como Junk (desecho), Salvage, Crush (aplastado); Scrap (chatarra) y daño por inundación; a diario, las autoridades aduaneras deben rechazar solicitudes de importación porque sus dueños no se informaron antes de comprar el vehículo.

En el caso de los Salvage, excepto cuando se trate de vehículos cuyo títulos muestren adicionalmente las leyendas “limpio”, “reconstruido” o “corregido”, los cuales sí podrán importarse.