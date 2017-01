Advierten inminente cierre de gasolineras en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Los gasolineros de la frontera norte de Tamaulipas piden al gobierno federal pagar el subsidio en las gasolinas, o de lo contrario, cerrarán estaciones y dejarán sin servicio a miles de automovilistas.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, informó los detalles de la reunión organizada en Miguel Alemán, donde empresarios gasolineros originarios de varias ciudades expresaron sus inconformidades y las dificultades para pagar el subsidio de 3 pesos por cada litro de gasolina, como lo pide Hacienda para que se respeten los precios máximos oficiales.

Palos Morales dijo que todos los gasolineros piden que se modifique el esquema de subsidio y sea Hacienda la que pague, para que se respeten los precios máximos oficiales de 13.26 en la Magna y 16.03 para la Premium.

“Estamos muy preocupados por ésta situación porque no todos los empresarios gasolineros van a poder pagar el subsidio, por eso cerraron estaciones porque no tienen los recursos. Y si no se llega a una solución, entonces cerrarán más gasolineras”, aseguró.