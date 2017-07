Aduana promete combatir abusos

NUEVO LAREDO, TAM.- Las revisiones aduaneras sin respetarse la luz verde del sistema aleatorio fue discutido con el Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, afirmó la diputada federal Yahleel Abdala Carmona; la respuesta del funcionario es que continuarán las revisiones pero combatirán la prepotencia de los Oficiales de Comercio Exterior.

La inconformidad de los residentes fronterizos y visitantes del interior que retornan de Laredo, Texas es porque el personal aduanero los envían al área de revisión aunque el sistema aleatorio indique color verde, a través de los semáforos fiscales instalados en los Puentes Internacionales 1 y 2.

“Ayer nos reunimos con el administrador de la Aduana, Gerardo Omar Celis. El problema es que las quejas son por la revisión con luz verde y ellos tienen facultad para revisar. Hasta ahora sí van a continuar las revisiones, por desgracia, y claro estamos viendo que sean menos casos, por eso la necesidad de que se apruebe mi propuesta para reformar el artículo 43 de la Ley Aduanera En el caso de la actitud y prepotencia, el Administrador nos dijo que están trabajando en ello, que se va a reunir con ellos y los cambios en la actitud de los Oficiales deben ser inmediatos”, detalló Abdala Carmona.

“A lo que me refiero es que no hay facultad, que tengamos nosotros en este tiempo, que pueda prohibir las revisiones de la Aduana. Pero eso no significa, no quiere decir, que estemos de acuerdo”, puntualizó.

Ciudadanas y ciudadanos entrevistados así como testimonios publicados en Facebook aseguran que algunos oficiales de Comercio Exterior se comportan con prepotencia además expiden boletas para que el residente fronterizo pague impuestos aunque no haya excedido el monto.

Propuesta de Reforma

En la semana pasada, Abdala Carmona solicitó reformar el artículo 43 de la Ley Aduanera para evitar que Oficiales de la Aduana revisen a residentes fronterizos cuando el sistema aleatorio de revisión arroje semáforo verde.

La fracción que propone Abdala Carmona sea agregada al artículo 43 de la Ley Aduanera dice textualmente lo siguiente: “En el caso de los pasajeros en viajes internacionales y de los habitantes de la franja fronteriza norte del país que ingresen en su automóvil al territorio nacional, activarán el mecanismo de selección automatizado, el cual en caso de determinar que no debe practicarse el reconocimiento aduanero (luz verde), permitirá que estos puedan retirarse inmediatamente del recinto fiscal sin ninguna revisión adicional ni ser molestados por la autoridad aduanera”.