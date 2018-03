Aduana opera con eficiencia

NUEVO LAREDO, TAM.- La Aduana de Nuevo Laredo opera con eficiencia en el cruce de mercancías, aseguran usuarios, aunque los tiempos de cruce por camión se mantienen largos.

El Comité de Facilitación Aduanera es un esquema que no se utilizó durante varios años por los anteriores administradores de la Aduana pero fue reinstalado por Omar Celis desde septiembre de 2016.

En los periodos de los anteriores titulares de la Aduana local, Claudia Lagos Galindo y Héctor Garza Jalil, no se realizaron las reuniones del Comité de Facilitación Aduanera, afirmaron varios usuarios entrevistados que pidieron no ser identificados, porque ambos exadministradores no quisieron escuchar quejas.