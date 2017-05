Admite entrenador de Chávez jr. que “Canelo” le impidió desarrollar su estrategia

“En el entrenamiento entendió perfectamente lo que intentamos, a la hora de la hora simplemente no lo dejaron, no funcionó"

LAS VEGAS.- El entrenador Ignacio Beristain consideró que, simplemente, Saúl “Canelo” Álvarez evitó que Julio César Chávez jr. desarrollara sobre el ring todo lo trabajado y por ello su pupilo fue ampliamente superado.

“En el entrenamiento entendió perfectamente lo que intentamos, a la hora de la hora simplemente no lo dejaron, no funcionó… no es que no haya funcionado, sino que el Canelo, con sus combinaciones rápidas lo inhibía, no lo dejó desde un principio, eso es lo que realmente pasó”, explicó.

En entrevista con Notimex, el afamado entrenador dijo que durante la pelea trataron de hacer cambios en la estrategia, pero la superioridad del “Canelo” evitó cualquier intento de reacción de “Julito”, cuando lo intentó.

“No se acomodó para poder hacer lo que se pretendía, intentamos también (cambios), intentaba una combinación y el Canelo lo inhibía, le respondía con combinaciones de tres o cuatro golpes, no lo dejaba, intentaba y no le daba chance”, añadió.

Las pocas ocasiones que Chávez jr. logró emocionar a la gente, apenas por instantes, fue cuando Álvarez estaba contra las cuerdas, “hubo un momento que ahí lo tenía, lo prendió y no le hizo nada”, recordó “Nacho”.

Finalmente, luego de que el “Junior” aseguró, tras la pelea, que hablaría con Beristain con el objetivo de seguir con él, el entrenador dijo que deberían cambiar algunas cosas y trabajar en la Ciudad de México.

“Es obvio que cuando hable conmigo y diga que quiere entrenar tendría que ir a (la Ciudad de) México, porque yo no puedo nuevamente hacer un campamento de dos meses y medio que sería inútil”, dijo.

“Necesitamos trabajar y trabajar con seriedad para modificar su manera de pensar y de actuar, y con todo gusto estoy dispuesto a trabajar con él, pero que tenga respuestas positivas para lo que se va a hacer y no puedo viajar a donde él vive”, remató.