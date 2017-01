Acusan de corrupción a legisladora en Texas

DALLAS, TX.- La representante estatal (diputada) demócrata de Texas, Dawnna Dukes, fue acusada hoy por un gran jurado de tres cargos de corrupción relacionados con la obtención de reembolsos que no le correspondían.

La legisladora, de 53 años de edad y quien representa un distrito de Austin, enfrenta dos casos de abuso de capacidad oficial por mal uso de los fondos públicos para ganancias personales.

Asimismo, un cargo de manipulación de registros públicos por haber interpuesto en 13 ocasiones reclamaciones falsas para recibir reembolsos por viajes estatales.

Investigadores de los Rangers de Texas, la unidad élite de la policía estatal, presentaron la evidencia a un gran jurado, que tras reunirse emitió la acusación contra Dukes. La procuradora del condado de Travis, Margaret Moore, anunció las acusaciones este miércoles.

En un comunicado, Dukes dijo que se declararía inocente. “Por supuesto, estoy decepcionada”, dijo Dukes, “pero esperaba que si yo asumía el cargo el 10 de enero, ésta acusación le seguiría”.

“Todo lo que puedo decir hoy es que voy a entrar en una declaración de no culpable. Por consejo de mis abogados no he hablado sobre ninguna de las acusaciones desde febrero de 2016”, indicó. “Siguiendo el consejo de mis abogados, seguiré sin hacer más comentarios”, dijo.

Los cargos contra Dukes podrían acarrearle una pena de hasta 28 años de cárcel. Dukes fue electa por primera vez a la legislatura estatal en 1994 y desde entonces ha sido reelecta en 12 ocasiones.