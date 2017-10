Acusan a Trump de decir a viuda de soldado muerto que “sabía en lo que se metía”

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump se enfrascó en una nueva polémica tras supuestamente decirle a la viuda de un soldado muerto en acción en Níger que su esposo “sabía en lo que se metía” al ingresar a las fuerzas armadas.

En un principio, fue la congresista (cámara baja) demócrata Frederica Wilson quien dio a conocer a los medios los dichos del mandatario, quien más adelante negó la versión vía Twitter, al escribir:

“La congresista demócrata absolutamente fabricó lo que dije a la esposa de un soldado que murió en acción (y tengo pruebas). ¡Qué triste!”.

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017

Por su parte, Wilson indicó a la cadena CNN que ella también tiene pruebas de su versión y calificó a Trump como un “hombre enfermo”. Además, indicó que la viuda del sargento David T. Johnson rompió en llanto al final de la llamada pues el presidente ni siquiera sabía el nombre de su esposo.

“Básicamente él (Trump) dijo, ‘bueno, supongo que él (Johnson) sabía a lo que se había unido, pero aún así duele”, dijo la congresista a la cadena de TV.

Para aumentar el encono, el hecho se suma a una declaración de Trump hecha hace unos días, cuando aseguró que sus predecesores en el cargo casi no hacían llamadas de este tipo a deudos de soldados caídos.

“Si miran al presidente (Barack) Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hicieron llamadas, muchos de ellos no hicieron llamadas (a los familiares de los fallecidos)”, declaró el lunes pasado en conferencia de prensa, para luego cambiar ligeramente el tono:

“Creo que el presidente Obama lo hizo (llamar) algunas veces, y quizá otras veces no. No lo sé. Es lo que me han dicho (…) Otros presidentes no llamaron, escribieron cartas. Y algunos presidentes no hicieron nada”.