Acusan a aduana de la lentitud en el Puente 2

NUEVO LAREDO, TAM.- Connacionales sí denuncian pero no llegan a conocer el resultado de sus quejas; son varios los programas del gobierno federal para apoyar a los paisanos y recibir sus inconformidades.

Paisanos entrevistados negaron haber sido extorsionados por elementos de la Aduana, pero sus quejas son por la lentitud en las inspecciones aduaneras, por los trámites ante Banjército y Migración en las instalaciones del Centro de Importación Temporal de Vehículos (CITEV) localizado enseguida del Puente Internacional 2.

Algunos paisanos reportaron sus quejas a los teléfonos que promueve el Programa Paisano como es el 01 800 11 28 700 así como del programa Diputado Amigo, Diputada Amiga, el 01800-849-9676, pero consideran que “es como si no se hubieran quejado”.

“Yo me quejé en diciembre de 2015 y no sé, no supe que pasó. Yo me quejé por el trato de la gente de Migración allá en la Garita del 26. Pienso que tal vez no es cierto eso de los teléfonos para atender las denuncias”, comentó Jesús Gómez, quien viaja en camino a Guanajuato.

Contrario a lo que dicen las dependencias federales sobre el recibimiento para los paisanos a la entrada del Puente Internacional 2, los visitantes siguen su trayecto sin orientación o apoyo para aclarar sus dudas al llegar a territorio nacional.