Acusa Joy discriminación de la Secretaría de Relaciones Exteriores

CIUDAD DE MÉXICO.- Joy Huerta, integrante del dueto Jesse & Joy, denunció haber sido objeto de discriminación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, la cantante relató que la semana pasada acudió junto con su esposa, Diana, y su bebé, Noah, a tramitar un pasaporte para la pequeña.

Aseguró que tenían todos los papeles en regla y que en el acta de nacimiento de Noah tanto ella como Diana aparecen como madres.

´Al ver a dos mamás, pidieron acta de alumbramiento, un documento no requerido, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad.

´Hace mucha falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx; preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre no sólo es insensible, también discriminatorio´, escribió.

La también compositora y activista arrobó al Consejo Nacional para Prevenirla Discriminación, al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En el proyecto musical que conforma junto con su hermano Jesse, la cantante de 33 años ha ganado más de 30 premios, incluidos 6 Grammys Latinos y 1 Grammy.

A finales de julio, Joy contó que una de sus misiones como madre era que su pequeña, quien nació en mayo, creciera aprendiendo de empatía y tolerancia.