Acuerdo con el Ejecutivo Federal provoca coraje a residentes

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de que la cúpula empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), se negara a firmar un acuerdo con el Ejecutivo Federal donde de acuerdo a este la finalidad era proteger la economía de las familias mexicanas, los ciudadanos opinan lo siguiente.

Este medio informativo se dio a la tarea de realizar un breve sondeo, en el cual participaron una trabajadora, un maestro, un ama de casa y un profesionista, estos fueron los resultados.

“Todo lo que intentan hacer, es dar al pueblo una lavada de cerebro, no hay lógica en lo que dice y lo que sucede en la realidad, parece que esta fuera de sí al decir que en México no hay petróleo, entonces para que la reforma energética”, afirmó, Guadalupe Ángeles Oseguera, quien es trabajadora en una institución educativa.

Por su parte el profesor, Mario Humberto Pool Solís, comentó que él considera que todos tienen derecho a disentir, porque se supone que Coparmex es la cúpula de los empresarios y como tales deben contar con el apoyo de todo el organismo para ofrecer una respuesta. Porque además una repuesta al convenio presentado significa compromiso, es ilógico firmar un acuerdo con 2 horas de presentado, primero había que haber consensado dicho compromiso, concluyó Pool Solís.

“Con ese tipo de convenio, mentira que trate de ayudar al pueblo, después de golpetearnos con los aumentos a los combustibles, ahora pretende aparentar dar apoyo a la ciudadanía pero todo ello es para salir bien librado, parece que no sabe que hay niños que no se pueden mover, gente por decenas que no tienen comida, a ellos es a los que tiene que proteger”, señaló Martha Pérez, una muy molesta ama de casa.