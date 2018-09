Acude CFE al Consejo de Instituciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Este jueves en el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, los funcionarios de la CFE que acudieron al CINL, dijeron que ya no son las temperaturas las que se toman en cuenta para designar la tarifa de cada región.

Roberto Hinojosa Ramírez, uno de los funcionarios, informó sobre los proyectos de crecimiento y tiempos de respuesta cuando se presentan fallas y cortes.

“Hay que algo que esperamos cambie, la CFE tiene actualmente licitaciones por un monto superior a los 5 millones de pesos, pero increíblemente no hay ninguna empresa de Nuevo Laredo que participe en las mismas, mientras que las empresas foráneas no quieren venir a trabajar aquí, es necesario que participen en las licitaciones por de lo contrario serán declaradas desiertas y ya no se llevan a cabo”, agregó Hinojosa Ramírez.