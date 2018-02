Actriz porno dice que revelará su historia con Trump

Common Cause había solicitado a la Comisión Federal Investigar que investigara el origen del pago de 130 mil dólares. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Stormy Daniels, la estrella porno a quien el abogado personal de Donald Trump reconoce haberle pagado 130 mil dólares poco antes de las elecciones, cree que ya está en libertad de hablar sobre su presunto encuentro sexual con el ahora presidente.

Una agente de la actriz de cine para adultos dijo que según Daniels, el abogado violó un acuerdo de no divulgación al hablar públicamente del pago.

La agente Gina Rodríguez dijo que la actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, hablará de la presunta relación extramarital que tuvo en 2006 con Trump.

El abogado Michael Cohen dijo que pagó a Clifford de su propio bolsillo, después de que una organización que aboga por la limpieza en las finanzas de campaña pidió a la Comisión Electoral Federal que investigara.

Cohen dijo en un comunicado al The New York Times que ni la Organización Trump ni la campaña presidencial del actual mandatario le reembolsaron el pago que le realizó a Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford.

“El pago a la señorita Clifford fue legal y no una contribución o gasto de campaña de nadie”, dijo Cohen.

Cohen dijo al diario que hizo una declaración similar ante la Comisión Federal Electoral en respuesta a una denuncia interpuesta por Common Cause, un grupo de vigilancia ética del gobierno.

"Las acusaciones en la denuncia no se respaldan en hechos y no tienen mérito legal", dijo Cohen al diario.