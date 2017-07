Actriz de “The Big Bang Theory” anuncia embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Presente en “The Big Bang Theory” desde la tercera temporada, Bernardette es uno de los personajes más queridos de la serie. La actriz que la interpreta, Melissa Rauch, compartió este martes una historia personal para revelar que está embarazada (el bebé nace a fines de año).

Por medio de la web Glamour, la actriz de “The Big Bang Theory” dijo que se siente muy feliz, pero también aterrorizada, pues la última vez que pasó por esta experiencia perdió al bebé en un aborto espontáneo.

“El aborto espontáneo que experimenté fue una de las penas más profundas que he sentido en mi vida. Desató una depresión que se quedó en mí. La imagen de nuestro bebé en el monitor del ultrasonido, sin movimiento, sin latido, después que habíamos visto ese mismo corazón sano y parpadeante solo dos semanas antes nos cegó completamente y todavía me acosa hasta hoy”, contó.

En otro momento del texto, la actriz de 37 años dijo que aceptar la realidad fue la decisión que más le ayudó a sobrellevar el dolor; sin tener que encontrarle sentido a la tragedia.

“Todo lo que sé por seguro es que esta experiencia me ha cambiado para siempre. Sé que me ha hecho agradecida por cada momento de mi embarazo actual y espero que me haga una mejor madre en alguna capacidad cuando, finalmente, sostenga al niño “, dijo.

“Así que a todas las mujeres allí afuera que traten con problemas de fertilidad, han pasado por un aborto espontáneo o están pasando por el dolor de uno ahora, permítanme dejarlas con este mensaje: no están solas. Y está perfectamente bien no estar bien ahora”, concluyó.