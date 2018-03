Actriz de ‘Sex and the City’ se postula a gubernatura de NY

A través de su cuenta oficial de Twitter, Nixon anunció su candidatura.

“Amo a Nueva York, y hoy anuncio mi candidatura a gobernadora. Unánse a nosotros”, publicó y acompañó el mensaje de un video en el que relata que ha crecido en Nueva York y que en la misma ciudad vive con sus hijos.

“Nuestros líderes nos están abandonando, estamos en el estado más inequitativo de todo el país, con increíble riqueza y pobreza extrema, la mitad de nuestros niños en otras ciudades viven en la línea de pobreza, ¿cómo dejamos que esto sucediera?”, dice a lo largo del video.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xXpic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018