Actriz de “Precious” se muestra en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabourey Sidibe, conocida por protagonizar la película “Precious” en 2009, sigue bajando de peso y compartió en su cuenta de Instagram cómo luce en traje de baño.

A través de un par de boomerang, Gabourey aparece con un traje de baño color anaranjado, y con otro en color negro.

Sidibe llegó a pesar 170 kilos, pero en 2016 se sometió a una cirugía bariátrica laparoscópica después de que le diagnosticaran diabetes tipo 2.

Gabourey Sidibe relató en un libro su proceso, que incluyó problemas de depresión.

El cambio en su figura lo compartió con sus seguidores en redes sociales y declaró que estaba cansada de que su aspecto la hiciera sentir mal.

“Estoy cansada de sentirme mal todo el tiempo. Me cansé de odiarme”.

En su libro de memorias “This Is Just My Face: Try Not to Stare” (Esta es sólo mi cara: intenta no mirar fijamente), Sidibe habla de la cirugía que le practicaron y narra sus problemas mentales que abarcaron la depresión, ansiedad y bulimia, así como su primer trabajo en una “hot line”.

Sus memorias serán publicadas el 1 de mayo.