Actor mexicano revela acoso de Kevin Spacey

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Roberto Cavazos reveló que sufrió acoso por parte de Kevin Spacey cuando éste dirigía el Old Vic Theatre.

A raíz de la acusación de acoso de Anthony Rapp, por la que Spacey ahora enfrenta un escándalo, Cavazos decidió alzar la voz y lo hizo a través de una publicación en Facebook.

Comparó el accionar de Spacey con el del productor Harvey Weinstein, señalado por acoso y abuso sexual por unas 80 mujeres.

“A Spacey se le acusa de haber acosado a un niño de 14 años cuando él mismo tenía 26. Los que coincidimos con él en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas. No me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein. En su disculpa pública dijo no recordar el incidente, se disculpó con el actor que lo acusa y aprovechó para salir del clóset, distrayendo así al público de sus acciones dañinas”.