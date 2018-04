Actor Bill Cosby confía en que jurado lo declarará inocente

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Bill Cosby, de 80 años de edad, está relajado y confiado en que el jurado lo declarará inocente de todos los cargos, aseguró su publicista Andrew Wyatt.

“Es fácil descansar y relajarse y no preocuparse cuando sabes que no has hecho nada malo”, indicó en cuanto a la acusación contra el actor respecto a que drogó y molestó a Andrea Constand.