Aclamada cantante y actriz Barbara Cook muere a los 89 años

En Broadway, Cook era conocida sobre todo por tres papeles: la pícara Cunegonde en "Candide" (1956) de Leonard Bernstein; la bibliotecaria Marian en "The Music Man" (1957), con Robert Preston; y Amalia Balash, la heroína escritora de cartas en "She Loves Me" (1963). [Agencias]