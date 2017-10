Acercan a alumnos a la Literatura

NUEVO LAREDO, TAMP.- Dentro de la semana de cultura del Conalep, alumnos de esta institución escucharon la poesía y literatura del profesor Jesús Martínez Zuñiga quien platicó acerca de su trayectoria como escritor.

Martínez Zuñiga explicó que dio a conocer sus dos libros que ha escrito titulados “A donde la patria me demande” y “Antología de la Poesia y algo mas”.

“Una de mis poesías que se titula como Sembrar hablo de que en la actualidad los jóvenes no quieren leer, no quieren prepararse, la persona que lee es una persona preparada y no con facilidad lo pueden callar, tenemos que inculcar a los muchachos a que lean.

“En la actualidad los jóvenes se hacen muy dependiente al celular y nos hemos hecho aditivos al telefono, adempas fui maestro por 37 años y nunca lo he dejado de serlo, así que siempre pido a quienes están escuchandome que me pongan atención porque es parte de la educación”, mencionó.