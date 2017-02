Acciona PROFECO contra 6 farmacias

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de no respetar los precios máximos oficiales en algunos medicamentos, cinco farmacias Guadalajara y una PUREX en esta capital, fueron sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor y la multa que deberá aplicar el SAT puede ascender a los 4 millones de pesos, para cada una de ellas.

“Hay un proceso administrativo que de acuerdo a la Ley, deberán de esperarse 45 días hábiles para poder proceder a la multa, que ahora ya no cobrará la Tesorería Municipal y ahora será una responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria”, dijo Manuel Alejandro Martínez Castañón.

La Norma Oficial Mexicana 072 que obliga a respetar el precio máximo del medicamento que está grabado en el empaque del producto no, se estaba cumpliendo, en estos establecimientos se estaban dando precios mayores a los mismos, precisó.

Dijo que la PROFECO mantiene en estos días un programa de revisión en los precios en medicamentos en farmacias y que este operativo abarca la verificación de servicios en hospitales, clínicas y hasta servicios médicos privados.

Comentó también que en los primeras semanas se este mes, la dependencia a su cargo también sancionó a 15 tortillerías ubicadas en los municipios de Victoria, Reynosa y Tampico, por no demostrar que estaban aplicando un precio justo al kilogramo de tortillas.

En estos momentos el precio del kilogramo de ese producto debe de ser de entre los 14 a los 17 pesos y aunque no es un precio controlado, nosotros tenemos que vigilar que se apliquen estos precios y analizar cualquier situación que se pueda presentar en la comercialización del mismo, indicó.

En el caso de estas 15 tortillerías, estas no pudieron acreditar ciertos incrementos y en otros casos no exhibían al público el precio del mismo por lo que se procedió a sancionarlos. Señaló que en algunos de los casos inspectores de esta dependencia procedieron a la inmovilización de básculas al detectar que estas no estaban debidamente calibradas.

“De acuerdo a la Ley existe un periodo de 45 días hábiles para proceder a cualquier aclaración y posterior a ello, será el SAT quien proceda a aplicar la sanción correspondiente”, indicó.