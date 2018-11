Acapara construcción accidentes laborales

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Aunque los programas de capacitación y asesoría para reducir el número de accidentes laborales sé han reforzado, el número de accidentes entre los trabajadores se ha mantenido en Tamaulipas, aceptó Alejandro Castrejón Calderón, al revelar que son el sector de la industria de la construcción y el del comercio, en donde más incidentes se presentan.

“Generalmente los trabajadores de la construcción consideran que no va a pasar nada, no obstante a que les hacemos proyecciones de video, en donde se aprecia precisamente lo que les puede pasar por esa confianza que les genera que no pasará nada mientras realizan sus actividades”, señaló.

Dijo que por simples descuidos, exceso de confianza y negligencia al uso de los equipos para la prevención de accidentes, son las principales causas que dan origen en los centros de trabajo a las lesiones en las jornadas laborales, dijo el Director de Inspección y Previsión Social, de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas.

Reveló que la dependencia a su cargo ha realizado hasta ahora dos mil 984 inspecciones, precisamente para conocer las condiciones generales, la seguridad y la salud en la que los trabajadores se desempeñan, donde se ha brindado capacitación y asesoría para disminuir causas de enfermedades, defunción e incapacidad que merman en los centros de trabajo

El funcionario estatal dijo que las cifras más recientes indican que los números se han mantenido estables, es decir sin altas y bajas, en la rama de la construcción y los centros comerciales se siguen registrando accidentes laborales, que sólo se pueden evitar a través de capacitación y asesoría a los empleados.

“Por ejemplo en la rama de la construcción no existe una cultura de prevención por parte de los trabajadores, los que no utilizan los arneses, se suben a los andamios sin precaución, sin casco y otro equipo que si bien los prevé el patrón, el uso es responsabilidad de los obreros”, concluyó.