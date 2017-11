Academia de TV en Estados Unidos expulsa de por vida a Harvey Weinstein

LOS ÁNGELES.– La Academia de la Televisión aprobó de forma unánime la expulsión de por vida del productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual, anunció la organización.

El anuncio coincide con reportes de que Weinstein cuando empezaron las denuncias públicas en su contra había contratado a investigadores privados y exespias para desacreditar a acusadoras y periodistas.

La decisión de la Academia de la Televisión, la más importante organización de la industria de la pantalla chica, se produce luego de que más de 70 mujeres han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada.

La Academia de Televisión votó el martes para expulsar de esta representación al magnate del cine, Harvey Weinstein, de sus filas de por vida.

“La Academia apoya a los que denuncian el acoso en todas sus formas y respalda a quienes se han visto afectados por este problema. Este comportamiento horrible es profundamente perturbador para el liderazgo de la Academia”, señaló a través de un comunicado. “Como resultado, estamos agilizando y efectuando una revisión detallada y revisión de nuestros códigos de conducta de membresía de la Academia de Televisión”, anticipó.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas votó para despojar a Weinstein de su membresía; BAFTA suspendió su membresía y renunció al Producers Guild of America después de que la organización comenzó el proceso de su eliminación de sus filas. Además fue despedido de The Weinstein Co.

A lo largo de su carrera como productor de televisión, Weinstein ha obtenido 17 nominaciones al Emmy, principalmente para el reality show de moda Project Runway y también nominaciones para el proyecto Greenlight de HBO.

Por otro lado, Weinstein se ha apoyado durante años en un equipo agresivo de abogados, acuerdos de confidencialidad, acuerdos financieros y tácticas intimidatorias en un intento por evitar que las mujeres denuncien.

Para ello, empleó a dos compañías de inteligencia, Kroll y Black Cube, la última de las cuales se promociona a sí misma como “un selecto grupo de veteranos de las unidades de inteligencia élite israelíes”, incluidos los exoficiales del Mossad y otras agencias de inteligencia israelíes.

Según el periodists Ronan Farrow, Weinstein comenzó a involucrar a las empresas en el otoño de 2016, mostrando cuánto tiempo el magnate había estado trabajando para silenciar o asustar a sus acusadores y los periodistas que investigan los reclamos filtrados durante mucho tiempo.