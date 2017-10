Academia de Hollywood expulsa a Harvey Weinstein

Weinstein fue despedido hace una semana de The Weinstein Co. / [AP]

LOS ÁNGELES.- En una medida sin precedentes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas expulsó el sábado al magnate y productor Harvey Weinstein, caído en desgracia.

La junta directiva de la academia tomó la decisión durante una sesión de emergencia después que el periódico The New York Times y la revista The New Yorker publicaran en fecha reciente denuncias de acoso sexual y violación contra Weinstein que se remontan décadas.

La Academia es la mayor organización cinematográfica del mundo y organizadora de los premios Oscar.

En un breve comunicado, la Academia señaló que con la medida envía el mensaje de que la “conducta de depredación sexual” ha terminado en la industria cinematográfica.

Weinstein fue despedido hace una semana de The Weinstein Co., la empresa productora de películas y televisión que él mismo cofundó. La compañía busca ahora sobrevivir a este escándalo.

Weinstein ha rechazado las acusaciones en su contra.