Acaba importación de vehículos usados

NUEVO LAREDO, TAM.- Quedan pocos días para la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados originarios de Estados Unidos y Canadá; anticipan una nueva prórroga.

Tramitadores aduanales opinaron que es más probable que el gobierno federal decida extenderlo, es decir, autorizar una prórroga porque si el gobierno federal emite un nuevo decreto abrirá la puerta para la presentación de demandas de nuevos amparos.

En diciembre de 2016, la Secretaría de Economía autorizó por un año más la prórroga en el decreto para la importación definitiva de autos usados americanos; los diputados federales de la frontera norte afirman que insistirán para flexibilizarlo porque los requisitos son complicados de cumplir, incluso con las nuevas Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas en abril pasado.

Se trata del mismo decreto emitido en julio de 2011, y es la quinta ocasión en que el gobierno federal decide prorrogarlo, en ésta caso la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2017.

Los requisitos del decreto piden la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

En Nuevo Laredo atrás quedó la imagen de miles de vehículos en espera de ser importados como sucedió hasta junio del 2014, pero todo cambió con la eliminación de todos los amparos, el incremento en el costo de los trámites y los requisitos que exigen las autoridades aduaneras.

En años como 2012 y 2013 cuando estaba próximo el fin de la prórroga, se saturaba el Centro de Importación Definitiva de Vehículos (CIDEV), al grado que muchos paisanos permanecían días en espera de concluir su trámite y eran pacientes de esperar formados en filas que rodeaban la avenida César López de Lara, donde se ubica el Centro, pero actualmente las importaciones definitivas se tramitan en el Puente Internacional 3.

Conforme al decreto vigente que permite la importación definitiva de autos usados originarios de Estados Unidos y Canadá, los modelos de 8 y 9 años anteriores pagan un 10 por ciento de impuestos, mientras el resto de los vehículos pagan un 50 por ciento de arancel, a partir de los modelos 2012 y anteriores.