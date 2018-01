Abuelos ‘cargan’ con bebés de jovencitas

NUEVO LAREDO, TAM.- Actualmente los embarazos en menores primerizas entre los 14 y 19 años aumentaron alrededor del 15 por ciento, y más de la mitad de estos bebés terminan al cuidado de los abuelos, porque las adolescentes son inexpertas para cuidar a la criatura, o bien ya traen otro novio.

Lo anterior lo manifestó, Irene García Pallares quien está al frente del programa Salud Integral del Adolescente en la Secretaría de Salud, quien añadió que uno de los principales factores que lleva a que los abuelos se hagan cargo de sus nietos es porque alrededor del 50 por ciento de estas jovencitas terminan solas su embarazo, por lo que al ser ya madres tienen que trabajar, otras se juntan con alguien.

“Ya también hay muchas jovencitas que al nacer el niño o la niña, se los dejan para que los cuiden sus papás. En el 2017 cerramos con 806 menores embarazadas, de las cuales 56 eran de 14 años de edad, en el 2016, fueron 684 jovencitas entre los 15 a 19 años de edad, y 35 menores de 14 años”, explicó.

Destacó que los número fluctúan igual con un ligero ascenso, en donde tuvieron en el 2016, 21 menores de 14 años embarazadas, por lo que habrán de intensificar las acciones, ya que no solo se trata de evitar un embarazo no deseado o enfermedades de trasmisión sexual, si no todo lo que implica un embarazo.

Precisó que hay consecuencias que pueden dejar marcado a estos jóvenes en el aspecto físico y emocional, por lo que es importante siempre la figura paterna con estos adolescentes, quienes deben saber quienes son sus amigos, a dónde salen, qué hacen, y prevengan el abuso sexual.

Reveló que ante ello se visitarán las escuelas preparatorias para acercar a los padres de familia, con la finalidad de concientizarlos en los embarazos en las adolescentes, para que los orienten y no vayan a equivoquen sus vidas.

García Pallares señaló que las bases que los jóvenes traigan desde casa es muy importante, así como los valores y la comunicación que tengan entre ellos, porque a veces hablan, y hablan, y realmente no les escuchando los jóvenes, por ello implementarán el acercamiento con los padres.

“Tenemos que platicar con los papás, para que de esta manera hagan conciencia de lo importante que es para sus hijos tener una buena comunicación, y que estén más al pendiente de ellos, una menor con un embarazo implica una carga para la familia, porque la mayoría enfrenta sola su embarazo, concluyó”.