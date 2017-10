Abuelitos del Centro Comunitario San Judas Tadeo se reúnen con obispo

NUEVO LAREDO, TAM.- Los consentidos de Dios, es como un grupo de abuelitos que asisten al Centro Comunitario San Judas Tadeo se consideran, al recibir los diferentes servicios que les brinda Cáritas de Nuevo Laredo.

Alimentación, atención médica incluso convivencia, es lo que los abuelitos, todos ellos de escasos recursos económicos y que radican en la periferia de la ciudad, reciben al asistir a este centro.

Pese a que algunos de ellos, por cuestiones de salud, se ven impedidos para trasladarse al lugar, el servicio de transporte que también se les brinda, hace posible que no se queden en el olvido dentro de sus propios hogares.

“Gracias a Dios, yo me siento contento y agradecido, porque no solo nos atienden, nos dan también mor, porque ya a esta edad eso es lo que uno quiere, que no sea olvidado y eso me ha llenado mucho el corazón de alegría, y estoy agradecido con todos ustedes que nos algo de todo lo mucho que necesitamos y somos muy consentidos por Dios a través de ustedes”, expresó don Anselmo.

Por su parte, Celestina quién es invidente al igual que Juanita, don José y Santita, también expresó su agradecimiento por la integración a este grupo de abuelitos que casa jueves conviven para jugar lotería, los hombre dominó, y hasta para bailar.

“Hace muchos años, cuando yo estaba en mis cinco sentidos y de repente me llegó ésta, me deprimí, mi vida no tenía sentido, pero llegó la hermana Luz María a tocar a mi puerta y junto con mi hija nos trajeron aqui, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad, aquí río, bailo, canto hago hasta lo que no se imaginan, porque allá en mi casa era pura depresión, yo agradezco nos ayuden y como dijo mi amiguito que nos te han consentidos, no somos una estadística de abandono, sino unos humanos, por quienes se desviven por cuidarlos”, mencionó Celestina.