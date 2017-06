Abrirá nueva gasolinera en avenida Degollado

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de varios años de estancarse el sector, abrirá una nueva gasolinera en avenida Degollado cruz con la calle Mina, sector centro, mientras los empresarios gasolineros siguen inquietos sobre la la liberalización de precios en las gasolinas prevista para el 15 de junio en Tamaulipas.

A una semana de la fecha para liberar los precios de gasolinas en Tamaulipas, José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo, dijo que crecen las expectativas entre los empresarios gasolineros de Nuevo Laredo sobre un tema que no saben si resultará benéfico.

Debe mencionarse que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó sobre la liberalización de precios de las gasolinas de forma escalonada y por regiones a partir de marzo del 2017, y al estado de Tamaulipas le corresponderá el 15 de junio de acuerdo al calendario.

De darse la liberalización, Palos Morales explicó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorgará un precio especial a los empresarios gasolineros para que estén en condiciones de ofrecer un precio atractivo a los consumidores y de esa forma competir ante cualquiera de las compañías grandes que operan en Nuevo Laredo, como Hidrosina, o extranjeras que llegarán en los siguientes meses.

“Es algo nuevo, histórico. En mi opinión personal, no estamos listos para ese nuevo esquema. Todos nosotros seguimos atentos porque realmente no sabemos cómo nos va a ir, claro está si el gobierno federal decide liberar los precios para el 15 de junio, tal como se ha dicho. Tal vez lo pospongan o lo apliquen en la fecha mencionada, no sabemos, hay que esperar”, planteó Palos Morales.