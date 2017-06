Abre MORENA puertas a todos

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Luego de sostener que el partido Movimiento de Regeneración Nacional le está abriendo la puerta a todos los militantes de cualquier partido político para que se sumen a la estrategia de este organismo en el país, Yeidckol Polevnsky Gurwitz aceptó que es doloroso que este organismo no tenga la presencia idónea en Tamaulipas

“MORENA no tiene presencia, es doloroso pero tengo que reconocer, en muchos estados tiene liderazgo, y aquí en Tamaulipas también se tiene que tener”, señaló.

La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dijo lo anterior al aceptar que ello genera a que de repente no hay opinión, no hay presencia ante los problemas locales, con lo cual no están de acuerdo, por lo que se debe de comenzar a dar a conocer la presencia del partido.

Entrevistada en nuestra capital previo a la visita del dirigente nacional de este Partido, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que “no queremos estar ausente ver cómo tener la fuerza.

Dijo también que su visita a Tamaulipas es para anunciar que el próximo sábado a encabezar una reunión en la cual se buscará firmar un Compromiso con MORENA, por parte de personas de todos los sectores y organizaciones políticas que quieran apoyar la estrategia y programas de este organismo político.

“La puerta está abierta para todos, y quienes formen este Acuerdo de Compromiso, no se convertirán en militantes de MORENA, quienes así lo prefieran, entonces deberán de renunciar a sus partidos para convertirse en nuestros militantes”, señaló.

Comentó que de acuerdo a los resultados de los más cercanos procesos de elecciones, que este partido es el que ha experimentado un mayor crecimiento político y que esperan que en los próximos comicios federales, sigan con esta tendencia,

La fortaleza del Movimiento es trabajar con la gente en esta ocasión esperamos una asistencia de cinco mil participantes en este evento que es el cupo del Gimnasio de la UAT en el Campos Victoria, en donde se tiene programado realizarlo, agregó.

Resaltó que esta estrategia le ha resultado muy benéfica a este organismo político que en el país, de 2009 Comités en el país, ya tienen una estructura política en 1931 de ellos, lo que significa que suman el 96.2 por ciento de una estructura que continuará creciendo en los próximos meses.