Abogados van contra ex mánager de Juan Gabriel por decir que está vivo

CIUDAD DE MÉXICO.-La familia de Juan Gabriel ofreció una conferencia de prensa para terminar con los rumores sobre la herencia del músico y negar las declaraciones del ex mánager que asegura que El Divo de Juárez está vivo y planea reaparecer próximamente.

Durante una reunión con medios de comunicación en Miami, el abogado Guillermo Pous afirmó que el músico murió y que habrá consecuencias legales en contra de Joaquín Muñoz.

Pous explicó que se trata de acciones civiles por daño moral y que la familia no tendrá ningún acercamiento con él, ni responderá a la solicitud que el ex mánager realizó para someterse a un detector de mentiras.

En la conferencia de prensa, el representante legal fue cuestionado sobre lo que pasará con las propiedades y el caso del joven que afirma ser hijo del músico y exige una prueba de ADN para comprobar su teoría.

“Joao Aguilera no acreditó su documentación, no fue considerado en el procedimiento en México. La prueba de ADN no se realizará, nuestro trabajo no es cumplir los caprichos de quien solicita cualquier cosa, nos abstenemos a lo que dice la ley”, afirmó.