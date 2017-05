Abierta convocatoria para los consejeros electorales

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta el día 12 de junio se recibirán las solicitudes de aspirantes a Consejeros Electorales para los procesos de elección 2018 y 2021.

Los consejeros electos actuarán en los procesos electorales del 2018 y 2021 con la tarea de vigilar y verificar que la labor que desarrolle el Instituto Nacional Electoral ((INE) se lleve a cabo tal y como lo dicta la ley, comentó Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo.

“Acudirán a las reuniones de trabajo y realizarán las verificaciones que les correspondan, para ellos se requiere la participación de la ciudadanía y de quienes se registren se elegirán a seis propietarios y seis suplentes, todo bajo la equidad de genero, es decir 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres”, añadió Moncada Fuentes.

Para ello será necesario que cumplan con requisitos como credencial elector, no tener doble nacionalidad, ser mexicano, no importan que no tengan titulo de profesionista, y que no hayan sido candidatos o presidentes de algún partido político en los últimos tres años, señaló el vocal ejecutivo del INE Nuevo Laredo.

Los interesados pueden acudir al INE Nuevo Laredo, o bien llamar a los teléfonos 7134051 o 7134822, o bien pedir información al correo electrónico manuel.moncada@ine.mx, o bien acudir a las instalaciones del INE.