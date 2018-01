Abandono de las instituciones generó inseguridad: Margarita

La aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la república se dio tiempo para hablar acerca del actual Gobierno Panista en Tamaulipas al indicar que “yo no me arrepiento de venir, haber apoyado esa campaña de Francisco”.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El abandono a las instituciones de policía y de justicia a nivel federal ha repercutido en todo el país, porque no se ha enfrentado la inseguridad como se debe, con honestidad pero también con valentía, sostuvo Margarita Zavala Gómez del Campo, aspirante a candidata ciudadana a la Presidencia de la República.

El hecho de que no se haya incrementado el presupuesto público y contrario a ello se hayan hecho recortes al presupuesto en materia seguridad pública, ha sido una de las grandes irresponsabilidades del actual gobierno federal, señaló, en el marco de una gira de trabajo proselitista para buscar firmas de ciudadanos en apoyo a sus aspiraciones.

“Yo no estoy culpando a nadie, hablo del abandono del gobierno federal, claro el titular es Enrique Peña por supuesto entonces cuando habla uno de un gobierno federal habla a través también de quienes son sus titulares y muchas de las cosas que no se hicieron se han debilitado totalmente las instituciones”, acusó.

Señalo que su propuesta en materia de seguridad es, apoyada en estudiado con expertos académicos, estructurar la administración pública, fortalecer a la policía federal en cantidad y también en calidad en conocimientos y capacitación, hacer un sistema nacional de policía que permita generar un centro que certifique a todos los policías de todo el país y que haya carrera policial y una política de prevención del delito basada en evidencias, no en ocurrencias.

Dijo que en el desarrollo de sus actividades ha logrado ya más de 15 mil firmas en Tamaulipas y que en esta actividad ha enviado más de 1 millón de firmas al INE.

“Nos han validado ya cerca de las 800 mil firmas, así que a este ritmo vamos a llegar sin lugar a dudas a los requisitos”, comentó.

Comentó que está convencida de que ella va a estar incluida en la boleta de los candidatos presidenciales y resaltó que tenía confianza en el apoyo que recibiría de los ciudadanos mexicanos.

“Los requisitos se hicieron para que no se lograra el objetivo, pero yo siempre confié en el talante de los mexicanos, yo aprendí mucho de nuestro país no solo por el profundo amor que le tengo a México si no también por como he estado de diputada local, diputada federal, por los 6 años que acompañé a Felipe”, indicó.

Dijo estar convencida de que en estas actividades no se subestima ni a los ciudadanos ni a los electores, por lo que cuando decidió ponerse en mano de los ciudadanos, representa uno de los ejercicios democráticos más importantes que ha hecho, “en medio de tanta autoritarismo y tanta decisión personal individual”.

Refirió también que en todo ello hay responsabilidad, de algunos ex gobernadores, como los de Tamaulipas, que ahora están enfrentando juicios ante las autoridades.

“Desde luego que la corrupción en la que se sumió Tamaulipas los gobiernos anteriores expresados en los dos gobernadores, sin duda tiene que ver con el nivel de violencia y con la posibilidad de enfrentar la inseguridad”.

