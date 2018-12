Abandonó a su perrito antes de Navidad y le podría costar medio millón de pesos

REINO UNIDO.-Las fiestas decembrinas suponen una época de felicidad y amor, pero al parecer un hombre del Reino Unido no lo ve así y decidió abandonar a su perro en la calle un día antes de Navidad.

Un video captado por un circuito de vigilancia y publicado por la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) muestra cómo el hombre estaciona su auto, baja a su perro y su cama y huye.

▶ Ahora NO podrás tener una #FelizNavidad Abandonó a su perrito antes de #Navidad y le podría costar medio millón de pesos https://t.co/GE7yijVESh Algunas personas no tienen corazón ???? ???? pic.twitter.com/Vczzd9YwyG — Milenio.com (@Milenio) December 24, 2018

Cuando el perrito se da cuenta que su dueño subió al auto, éste corre y salta para que lo dejen entrar, pero no lo logra. Snoop, como fue llamado el bull terrier, fue encontrado una hora después, acostado en su camita, por alguien que pasaba por el lugar y lo llevó al veterinario.

Natalie Perehovsky, una de las inspectoras a cargo del caso de Snoop, dijo al diario The Independent que ver al perrito brincar y correr tras el coche “fue totalmente desolador”.

“Los veterinarios escanearon el microchip y hemos dado con dos dueños anteriores, pero no creemos que sean los actuales, por lo tanto, no son los responsables de abandonar al perro”, dijo al diario británico.

Ahora, las autoridades buscan al responsable y piden a la comunidad dar información sobre el auto, el propietario de Snoop, quien por el momento está siendo cuidado en un refugio para animales.

De acuerdo con la ley del Reino Unido, el abandono de animales será tratado como crueldad animal y el responsable podría ser acreedor a seis meses de prisión, una multa de 20 mil libras (506 mil pesos) y la prohibición de tener animales en el futuro.