Aaron y Nick Carter pelean en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Aaron Carter fue detenido por posesión de drogas el pasado sábado, informó TMZ. Sin embargo, tras el suceso Nick Carter tuiteó un mensaje de apoyo para su hermano menor, aunque este lo cuestionó.

El backstreet boy Nick Carter, publicó a través de su cuenta de Twitter que ama a su hermano sin importar lo que suceda “y si sientes la necesidad de ayuda estoy aquí dispuesto a ayudarte a que estés mejor”.

Sin embargo, su hermano publicó un comunicado donde dio cuenta de su arresto, sucedido durante su gira de promoción de su sencillo “Sooner or Later”.

En el informe se detalló que Aaron Carter cuenta con una licencia médica para portar marihuana para atender su ansiedad. Él considera que por ser una celebridad lo ubicaron y detuvieron.

El comunicado también habla sobre el tuit del backstreet boy. “Si mi propia sangre (Nick) verdaderamente se preocupara por mi bienestar, ¿por qué no me llama por teléfono directamente y tiene una conversación en vez de hacer esto un foro público? Eso no está “cool” usarme para sus relaciones públicas”.