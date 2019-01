Aarón Galindo le dice adiós a las canchas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aarón Galindo, quien jugara para equipos como Cruz Azul, Chivas y Frankfurt (Alemania), puso fin a su carrera profesional luego de 14 años en activo.

Asimismo, el otrora seleccionado nacional afirmó que no se arrepiente de ningún episodio en su carrera, esto en alusión de aquella Copa Confederaciones 2005, de la cual fue cepillado por un supuesto doping.

“Futbolísticamente hubo momentos muy buenos. Seguí todos los procesos con selecciones, jugar Confederaciones, ir a Europa y ganarme un lugar de la nada, de no tener nombre. No me arrepiento de nada (en mi carrera). Soy una persona que no se arrepiente de lo que hace. Tal vez cuando estaba en Cruz Azul me hubiera gustado salir de otra forma”, agregó.