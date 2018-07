“A veces exagero”: Neymar se confiesa y promete ser un hombre nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.-No cabe duda de que Neymar es un maestro de la publicidad, pues luego de ser uno de los principales objetivos de las críticas de miles de aficionados por su ‘actuación’ en el Mundial, ahora el brasileño ha decidido confesarse y aceptar que “a veces” sí exagera.

En un video publicado el domingo, el cual ya fue transmitido y hecho viral, se ve al brasileño explicando su sentir, en donde acepta las críticas y en donde promete ser un hombre nuevo.

“Puedes pensar que exagero. Y a veces exagero. Pero la verdad es que sufro en el campo”, comenzó diciendo Neymar Jr.

“Cuando me voy sin dar entrevistas no es porque solo quiero los laureles de la victoria”, dijo Neymar. “Es porque todavía no he aprendido a decepcionarme.

“Cuando parezco descortés, no es porque sea un niño mimado. Es porque no he aprendido a sentirme frustrado”, agregó.

El delantero del PSG explicó que aún mantiene a un niño en su interior y que luchará por mantenerlo así pero solo en su vida personal, ya no sobre el campo de juego.

“Lucho por mantener vivo a ese niño dentro de mí, pero no en el campo”, señaló.

Neymar termina asegurando que a partir de este momento será un hombre nuevo, el cual aceptará las críticas y se levantará de los fracasos.

“Me tomó mucho tiempo aceptar tus críticas. Me demoré en mirarme en el espejo y convertirme en un hombre nuevo”, finalizó.