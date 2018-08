A sus 92 años es activa y alegre

NUEVO LAREDO, TAM.- Doña Amelia Rivera Galván a sus 92 años de edad, es una abuelita que se mantiene activa, pues diariamente acude a la casa Club del Adulto Activo para practicar diferentes disciplinas que la mantienen con buena salud.

Doña Amelia quien nació en el año 1926 es tatarabuela, comentó que tuvo 12 hijos, pero actualmente le sobreviven cinco, tiene 20 nietos, 15 bisnietos y cinco tataranietos.

“Estoy muy contenta porque yo soy otra aquí en la Casa Club, volví a vivir como quien dice, desde hace 12 años acudo, para mí es muy agradable estar viniendo, me gusta mucho participar en Tai Chi porque me sirve para mi salud, estaba muy atrofiada, ya no podía moverme y ahora me siento mucho mejor”, comentó.

Para doña Amelia, ser abuelita es lo más maravilloso que le ha pasado en la vida, pues nunca pensó que sería tatarabuela.

“Tengo 30 años de viuda, afortunadamente sí nos reunimos toda la familia, ellos me frecuentan seguido, yo quiero mucho a mis nietos, bisnietos y tataranietos, yo los consiento mucho aunque estén casados, porque mis nietos ya están todos grandes, nada más mis tataranietos son pequeños”, expresó la abuelita.

Aseguró que cuando sus nietos estaban pequeños, ella los cuidó y los crió y ahora son muy consentidores con doña Amelia.

“Yo los crié, estoy muy agradecida con Dios por mi familia y porque me ha dejado vivir muchos años, yo creo que Dios me ha dejado porque tengo un hijo discapacitado y sabe que él me necesita, a pesar de ello, soy muy feliz con todos mis hijos”, indicó.