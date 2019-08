A sus 83 años Robert Redford pospone su retiro de los reflectores

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto de cumplir 83 años, el director, productor, actor y ecologista estadunidense Robert Redford, ganador del Oscar y Globo de Oro, e impulsor de producciones independientes con su Festival Sundance, sigue posponiendo su retiro y se mantiene activo con varias propuestas.

Charles Robert Redford Jr., considerado un símbolo sexual en las décadas de los sesenta y setenta, nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California.

Fue en 2018 cuando anunció que dejaría atrás la interpretación, por lo que The old man and the gun (2018) del cineasta David Lowery, en la que da vida a Forrest Tucker un criminal y hábil escapista, iba a ser su última película.

Pero no fue así, este año sorprendió con su aparición en Avengers: Endgame (película con enorme éxito de taquilla), en la que volvió a encarnar al agente «Alexander Pierce”, personaje que se dio a conocer en Captain America: The winter soldier” (2014).

Además, el mes pasado se informó que participaría en la serie de HBO, Watchmen, que planea llegar a las pantallas en octubre próximo. La historia dramática, desarrollada por Damon Lindelof (Lost), cuenta la historia alternativa en la que los superhéroes perdieron el respeto de la gente y son vistos como forajidos. Está basada en los cómics de Alan Moore; sin embargo, no será fiel a su obra.

En el último capítulo de las viñetas de ciencia ficción (1986-87) se ironiza con que Robert Redford es el presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupa desde 1992 y mantiene hasta 2019, año en el que se desarrolla la serie, por lo que en el proyecto de HBO el actor se interpretará a sí mismo.

En su etapa estudiantil; Redford destacó por sus capacidades atléticas, mismas que lo hicieron ganador de una beca para la Universidad de Colorado, donde estudió Artes Plásticas. Sin concluir sus estudios se marchó al Instituto Pratt de Nueva York para aprender pintura. Finalmente se graduó en interpretación en la American Academy of Dramatic Arts.

Debutó en Broadway en 1959 con Tall story, un año después en la televisión con un pequeño papel en la serie Maverick y en 1962 obtuvo su primer crédito en el cine con War Hunt, de Denis Sanders y coprotagonizada por Sydney Pollack, con quien mantuvo una fuerte amistad que los llevó a realizar una variedad de colaboraciones.

Tras continuas participaciones en la televisión, en 1965 estelarizó Situation hopeless-But not serious e Inside Daisy Clover, además de The chase, This property is condemned; sin embargo, fue hasta su interpretación como “Paul Bratter” en Barefoot in the park (1967) que Hollywood lo volteó a ver.

En 1969 estrenó Tell them Willie Boy is here y Butch Cassidy and the Sundance kid, esta última junto a Paul Newman, dupla que repitió protagónico en The sting, por la que fue nominado al Oscar. Ambas películas son de las más exitosas de ambos actores.

A la par de su éxito actoral, Robert debutó como director en 1980 con Ordinary people, que fue reconocida por la Academia como Mejor Película y Mejor Director. En 1994 volvió a ser nominado al Oscar como director por Quiz show, sin dejar de lado la actuación, toda vez que en las pantallas se le veía en Havana (1990), Sneakers (1992), Indecent proposal (1994) y The horse whisperer (1998), que también dirigió.

En 2002 le fue concedido un Oscar Honorífico por su gran trayectoria que al día de hoy incluye una decena de filmes como director, así como más de 80 créditos como actor y cerca de 50 títulos como productor.