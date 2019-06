A sus 15, lagunera es de las mejores gimnastas en México

El Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la Ciudad de México en sus datos de 2019, tiene entre sus mejores 13 gimnastas del país a Karla Gallardo en la categoría juvenil FIG 14 años.

2015Clasificó a Campeonato Nacional Mexicano y a la Olimpiada Nacional Participó en el Nacional de Colombia y obtuvo en 3er. lugar en Viga.

2016 Participó en el Nacional de Colombia y ganó el 1er lugar en All Around 2017 Clasificó en el Nacional Mexicano quedando en 1er lugar en Viga.

2018 Campeona Nacional All Around en Colombia Nivel 9 Primer llamado a Selección Nacional para competir por México en Centroamericano.

Compitió en Centroamericano en Panamá y obtuvo plata en piso, barras y viga y medalla de Bronce en Salto 2019

Fue seleccionada para chequeos y campamentos con miras a obtener un lugar para Selección Mexicana y ganar un lugar en el Mundial Juvenil que será este junio 2019 en Hungría.