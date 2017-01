¿A qué sonarían Calvin Harris y otros éxitos del momento en los 80?

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente las canciones que escuchamos por todas partes –hasta hartarnos– principalmente son temas de artistas pop como Calvin Harris, Justin Bieber, Rihanna, Drake, entre muchos otros más, cuyo sonido aún no logra convencer a muchas personas.

Al igual que en géneros, cada quien tiene una década específica cuyo sonido siempre será su favorito. Para muchos músicos y personas los 80 han sido de gran inspiración en su trabajo con esa misteriosa vibra de guitarras suaves, sintetizadores, voces marcadas y una gran obsesión por extrañas tomas de cámara, sin dejar de lado las vestimentas extravagantes y peinados rizados.

Duran Duran, The Cure, Billy Idol, Depeche Mode, y la lista de grandes artistas que nos dejó esta época continúa para llenarnos de nostalgia recordando buenas épocas. Es por eso que un usuario de Youtube aprovechó que la colaboración de Calvin Harris y Rihanna “This Is What You Came For” está sonando por todos lados para hacer este increíble mashup al más puro estilo del synthpop y de paso le añadió unos pequeños ajustes al video.

No es la primera vez que internet nos regala esta clase de raras combinaciones, pues el más claro ejemplo es un mashup entre “Sugar” de Maroon 5 con la canción más utilizada para trollear en internet, “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley. Pero además de eso también le han añadido arreglos a otros hits de artistas como Justin Bieber y Katy Perry, para aquellos que extrañan los 80.

Si ya hicieron una canción de The Strokes en cumbia, ¿que es lo peor que podría pasar?

Fuente: Sopitas