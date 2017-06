NUEVO LAREDO, TAM.- Este día la familia Líder Informativo felicita a todos los papás de Nuevo Laredo, pero en especial al padre de Gabriela Hernández.

Ella es fiel seguidora de las redes sociales de esta casa editora, y eso fue clave para ganar un concurso conmemorativo del Día del Padre.

La dinámica consistió en que nuestros seguidores subieran a nuestro espacio Líder Web una fotografía con su papá, y el que obtuviera más likes se llevaría una tanda de premios.

“Me metí a la página y busqué una foto con mi papá. Casi no tengo fotos con mi papá, entonces fue algo bien complicado y ya le comenté a nis familiares y mis amigos y empezaron a compartirla y darle like. No pensé que ganara”, relata Gabriela.

Un total de 130 “Me gusta” la hicieron acreedora a una cena en Mariscos My Nacho, una sesión fotográfica con Edgar Pinto, un mes de membresía gratis en Gimnasio Papá Milo y dos cortes de cabello.

Gabriela está muy agradecida con su padre aunque no lleva su sangre, y esto fue motivo para colmarlo de regalos este domingo.

“A pesar de no ser mi papá biológico me ha sabido amar, me ha sabido cuidar, me ha dado todo lo que yo necesito, mi carrera y gran parte de lo que soy yo se lo debo a él”, dijo.