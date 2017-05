A partir del próximo torneo la regla 10/8 se convertirá en 9/9

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que la regla “10/8” se convertirá en “9/9” a partir del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, luego que se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX.

“Para la siguiente temporada será 9/9 como ya estaba anunciado y aprobado, se ratificó el día de hoy y son los puntos importantes que se trataron”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre la situación de Fidel Kuri, dueño del equipo Veracruz, y su desobediencia para acatar el castigo que se le impuso, el dirigente señaló que ese es un tema que está en estudio por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Su caso no estuvo sujeto en la mesa, es un caso que está en la Comisión Disciplinaria que deberá ser resuelto en los próximos días; y una vez que la Disciplinaria cumpla con su parte el comité de prácticas societarias analizará el caso completo para tomar una decisión definitiva”, manifestó.

Confirmó que tras el ascenso de Lobos BUAP, habrá dos equipos en la ciudad de Puebla, al cual se le amplió la garantía de cinco a 10 millones de dólares, que deberá cubrir previo al inicio de la “Semana del Futbol”, que se llevará a cabo en Cancún en junio.

Sobre el caso de los árbitros que en su momento se negaron a pitar la fecha diez del Torneo Clausura 2017, Bonilla explicó que es algo que analiza el Comité de Desarrollo Deportivo para trabajar de la mano y mejorar en todos los aspectos.

“Es un tema que se trabaja en el comité de desarrollo deportivo y en cuanto no quede el análisis final de cómo se puede mejorar, en tanto no que de eso no se presenta a la asamblea, en cuanto quede se llevará a la asamblea”, estableció.

Cuestionado sobre si no existe temor porque haya una nueva rebelión cuando los silbantes lleven a cabo su reunión el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, el titular de la Liga MX indicó que la FMF ha estado cerca de ellos para cualquier inquietud.

“Lo único que puedo decir es que la FMF es la responsable de la Comisión de Árbitros y se han acercado con ellos para dialogar y buscar lo mejor para el futbol mexicano”, sentenció.